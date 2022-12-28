Экс-тренер «Ростова» Балахнин считает, что РФС нужно переходить в Азию

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Конечно, надо переходить в Азию. Сидеть и ждать чего-то это несерьезно. Некоторые эксперты говорят, что это путь в никуда, а что тогда вы предлагаете? Ничего. Переход в Азию — это возможность сборной России продолжать существовать.

Вернуться в Европу будет нереально из-за политической ситуации. Это на долгие годы. Не вижу смысла ждать. Высказывания Дюкова говорят о том, что все идет к переходу РФС в Азию. Это правильно. Да, надо все взвесить, но это путь куда-то», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.