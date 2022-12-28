Булыкин назвал главное разочарование 2022 года

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование этого года.

«Отстранение нашей сборной от международных игр. Но в футбольном плане 2022 год был не плохим», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.