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Сегодня, 14:25

Экипировщик российских олимпийцев готов в ближайшее время провести переговоры с РФС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Компания Zasport, которая является экипировщиком российских олимпийцев, готова в ближайшее время обсудить с РФС возможное сотрудничество, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что на данный момент не получали обращений от РФС. Zasport со своей стороны готовы провести переговоры в ближайшее время.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.

Также сообщалось, что российский производитель экипировки Forward может стать техническим партнером РФС.

Источник: ТАСС
РФС
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