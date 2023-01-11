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Кечинов: «Если не будет возможности играть в Европе, то нужно идти в Азию»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если в течение года нас вернут в УЕФА, то, конечно, можно потерпеть, — цитирует Metaratings.ru Кечинова. — Если, например, будет пятилетнее отстранение от международных соревнований, то, конечно, это плохо повлияет на российский футбол. Если не будет возможности играть в Европе, то нужно идти и играть в Азию. Если нас, конечно, туда возьмут.

Ну а что делать? Играть просто чемпионат и Кубок России или придумывать какие-то новые соревнования? Все равно не будет роста, мотивации. К нам перестанут приезжать игроки очень хорошего уровня. Такие, которые могли бы, может быть, научить чему-то наших молодых футболистов".

Ранее стало известно, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, в том числе РФС.

Источник: Metaratings.ru
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