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Сегодня, 10:44

Российский производитель экипировки может стать техническим партнером РФС

Руслан Минаев
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Российский производитель экипировки Forward может стать техническим партнером РФС, сообщил генеральный директор компании Виталий Цыганков.

«Конечно, мы готовы сотрудничать с РФС и в кратчайшие сроки удовлетворить их потребности при помощи своих производственных мощностей, которые находятся в Твери, — цитирует Цыганкова ТАСС. — Разработка экипировки для футболистов будет идти с учетом особенностей тренировок различной интенсивности. За счет отказа иностранных спортивных компаний в пошиве экипировки для российских клубов у нас появилась возможность выйти на новый уровень сотрудничества с ними. Будем надеяться на плодотворную работу с РФС в этом году».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о смене технического спонсора сборной России в 2023 году.

Немецкая компания Adidas предоставляла форму сборной России с 2008 года. В августе 2021 года стороны договорились о новом сотрудничестве, рассчитанном до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.

Источник: https://tass.ru/sport/16773797
Футбол
РФС
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