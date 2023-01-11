Российский производитель экипировки может стать техническим партнером РФС

Российский производитель экипировки Forward может стать техническим партнером РФС, сообщил генеральный директор компании Виталий Цыганков.

«Конечно, мы готовы сотрудничать с РФС и в кратчайшие сроки удовлетворить их потребности при помощи своих производственных мощностей, которые находятся в Твери, — цитирует Цыганкова ТАСС. — Разработка экипировки для футболистов будет идти с учетом особенностей тренировок различной интенсивности. За счет отказа иностранных спортивных компаний в пошиве экипировки для российских клубов у нас появилась возможность выйти на новый уровень сотрудничества с ними. Будем надеяться на плодотворную работу с РФС в этом году».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о смене технического спонсора сборной России в 2023 году.

Немецкая компания Adidas предоставляла форму сборной России с 2008 года. В августе 2021 года стороны договорились о новом сотрудничестве, рассчитанном до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом.