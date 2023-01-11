Роман Широков: «На данный момент не вижу смысла идти в Азию, нет ясности»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На данный момент не вижу смысла идти в Азию. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов — ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК — есть ли четкая договоренность? Возможно, сначала следовали общему тренду на Азию, а потом кто-то подсказал, что необходимо подумать и все взвесить. Да, наш бизнес переходит на Восток, но, может быть, не во всем следует идти по тренду? Что касается спортивной составляющей — допустим, мы играем отборочный турнир в Азии, проходим его, но ЧМ-2026 проходит в трех странах, в том числе в США — кто сказал, что нас туда пустят?» — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.