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Роман Широков: «На данный момент не вижу смысла идти в Азию, нет ясности»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На данный момент не вижу смысла идти в Азию. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов — ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК — есть ли четкая договоренность? Возможно, сначала следовали общему тренду на Азию, а потом кто-то подсказал, что необходимо подумать и все взвесить. Да, наш бизнес переходит на Восток, но, может быть, не во всем следует идти по тренду? Что касается спортивной составляющей — допустим, мы играем отборочный турнир в Азии, проходим его, но ЧМ-2026 проходит в трех странах, в том числе в США — кто сказал, что нас туда пустят?» — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-na-danny-j-moment-ne-vizhu-smy-sla-idti-v-aziyu/
Роман Широков
РФС
УЕФА
ФИФА
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