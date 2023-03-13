Дзюба отреагировал на то, что его не вызвали в сборную России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свой невызов в сборную России.

«Я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, их берут. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Последний раз Дзюба выступал за национальную команду летом 2021 года на чемпионат Европы.