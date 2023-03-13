Петржела назвал Дзюбу бесперспективным для сборной: «Полностью согласен с Карпиным»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» перспективы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России.

«Дзюба уже бесперспективен для сборной, Карпин справедливо дает шанс молодым игрокам. Я полностью согласен с ним», — сказал Петржела «СЭ».

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана.