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Сегодня, 13:24

РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Футбол
Сборная России по футболу
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