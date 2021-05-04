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Дивеев, Захарян и Макаров вошли в шорт-лист Черчесова на Евро-2020

12:30
Игорь Дивеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Игорь Дивеев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Тренерский штаб сборной России занимается поиском подходящих игроков для команды на матчи Евро-2020. Черчесов рассматривает пятерых футболистов «молодежки», сообщает Eurostavka.

По данным источника, специалист хочет пригласить на сборы трех игроков «Динамо»: защитника Романа Евгеньева, полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина. Также рассматриваются защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник «Рубина» Денис Макаров.

Чемпионат Европы состоится 11 июня по 11 июля. Сборная Россиии сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня). В Копенгагене команда проведет игру с Данией (21 июня).

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/zaharyan-tyukavin-i-makarov-v-short-liste-cherchesova-na-evro-2020

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры