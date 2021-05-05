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Сборная России сыграет с Хорватией в «Лужниках», матч с Мальтой пройдет в Волгограде

20:30
Сборная России узнала место проведения матчей. Фото РФС.
Сборная России узнала место проведения матчей. Фото РФС.
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Стало известно, где сборная России проведет ближайшие домашние матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает официальный Telegram-канал национальной команды, 1 сентября россияне примут Хорватию в Москве на стадионе «Лужники». А 7 сентября на «Волгоград Арене» команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.

Сборная России занимает второе место в группе Н, имея в активе шесть очков в трех матчах.

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