Сборная России сыграет с Хорватией в «Лужниках», матч с Мальтой пройдет в Волгограде

Стало известно, где сборная России проведет ближайшие домашние матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает официальный Telegram-канал национальной команды, 1 сентября россияне примут Хорватию в Москве на стадионе «Лужники». А 7 сентября на «Волгоград Арене» команда сыграет с Мальтой. Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени.

Сборная России занимает второе место в группе Н, имея в активе шесть очков в трех матчах.