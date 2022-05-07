Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что отстранение российских клубов и сборных разбивает ему сердце.

«Несколько раз разговаривал с Чеферином, он оставляет впечатление честного человека. Не стал бы на него вешать сейчас всех собак. Конечно, такие заявления, наверняка, раздражают наших недоброжелателей: и футбольных функционеров всех уровней, и политиков. Для чего он это делает, мне сложно сказать. Чужая душа — потемки. Для меня с самого начала было ясно, что все что говорит Чеферин, — невыполнимо. Такие серьезные решения, как отстранение сборной и клубов от международных соревнований, принимает не один Чеферин, а исполком. А в исполкоме сейчас нет наших друзей, там — скандинавы, поляки, англичане, испанцы, немцы и так далее

Первое заявление Александра мне показалось странным, рассчитанным на публикую. Но вместе с тем я бы отдал должное Чеферину, надо проявить смелость, чтобы произнести трижды подряд такие фразы. У меня двоякое к этому отношение. Он действительно хорошо относится к России, они в дружеских отношениях с Дюковым, но для чего он так говорит, причем вызывающими словами по типу «разбивает сердце»... Я верю, что это искренне, но нам от этого не легче", — сказал Колосков «СЭ».

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.