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Колосков — о словах Чеферина про отстранение России: «Я верю, что это искренне, но нам от этого не легче»

Колосков верит в искренность слов Чеферина о разбитом сердце из-за отстранения России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что отстранение российских клубов и сборных разбивает ему сердце.

«Несколько раз разговаривал с Чеферином, он оставляет впечатление честного человека. Не стал бы на него вешать сейчас всех собак. Конечно, такие заявления, наверняка, раздражают наших недоброжелателей: и футбольных функционеров всех уровней, и политиков. Для чего он это делает, мне сложно сказать. Чужая душа — потемки. Для меня с самого начала было ясно, что все что говорит Чеферин, — невыполнимо. Такие серьезные решения, как отстранение сборной и клубов от международных соревнований, принимает не один Чеферин, а исполком. А в исполкоме сейчас нет наших друзей, там — скандинавы, поляки, англичане, испанцы, немцы и так далее

Первое заявление Александра мне показалось странным, рассчитанным на публикую. Но вместе с тем я бы отдал должное Чеферину, надо проявить смелость, чтобы произнести трижды подряд такие фразы. У меня двоякое к этому отношение. Он действительно хорошо относится к России, они в дружеских отношениях с Дюковым, но для чего он так говорит, причем вызывающими словами по типу «разбивает сердце»... Я верю, что это искренне, но нам от этого не легче", — сказал Колосков «СЭ».

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.

Александер Чеферин. Чеферин об отстранении российских клубов и сборных: «Это разбивает мне сердце»

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
УЕФА
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