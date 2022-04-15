Гомес: «Бог хочет, чтобы Аргентина удачно сыграла на ЧМ, а Месси продолжал радовать всех аргентинцев»

Нападающий сборной Аргентины Гомес ответил, может ли ЧМ-2022 стать последним для Месси

Нападающий сборной Аргентины Папу Гомес ответил на вопрос о том, может ли стать чемпионат мира 2022 года последним для капитана национальной команды Лионеля Месси.

«Надеюсь, что нет, — приводит слова Гомеса Marca. — Лионель будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы Аргентина удачно сыграла на чемпионате мира, а Месси продолжал радовать всех аргентинцев. Пусть он делает то, что хочет. То, что ему нравится и делает его счастливым».

Напомним, что сборная Аргентины сыграет в группе C с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.