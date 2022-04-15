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Гомес: «Бог хочет, чтобы Аргентина удачно сыграла на ЧМ, а Месси продолжал радовать всех аргентинцев»

Нападающий сборной Аргентины Гомес ответил, может ли ЧМ-2022 стать последним для Месси
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Папу Гомес ответил на вопрос о том, может ли стать чемпионат мира 2022 года последним для капитана национальной команды Лионеля Месси.

«Надеюсь, что нет, — приводит слова Гомеса Marca. — Лионель будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы Аргентина удачно сыграла на чемпионате мира, а Месси продолжал радовать всех аргентинцев. Пусть он делает то, что хочет. То, что ему нравится и делает его счастливым».

Напомним, что сборная Аргентины сыграет в группе C с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/04/15/6257d2fa268e3ecd068b457c.html
Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу 2022
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