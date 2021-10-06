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Червиченко — о травме Глушакова: «Каждый человек для нас большая потеря. Денис мог бы наладить игру»

22:06
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» отбытие полузащитника Дениса Глушакова из расположения сборной России из-за травмы.

«Для нас каждый человек большая потеря. Даже если Заболотный получит травму, то и это будет потерей. Глушаков мог в конце при положительном результате подержать мяч, наладить игру. Потому что даже, когда мы ведем в счете, последние минуты для нас становятся нервозными, так как мы начинаем отбиваться даже от таких низкопробных команд, как Мальта и Кипр. Играем практически на отбой, потому что некому завязать игру и отдать точную передачу на контратаку. Присутствие Глушакова хотя бы это позволяло сделать, но не судьба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 6 октября, стало известно, что 34-летний Глушаков из-за повреждения покинул сборы национальной команды и отправился в «Химки». Вместо него в сборную был вызван Данил Глебов из «Ростова».

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани, начало встречи — в 21.45 (мск).

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