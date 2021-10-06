Как сообщал «СЭ», хавбек Денис Глушаков отбыл из сборной России в расположение «Химок». Это информацию подтвердила пресс-служба национальной команды.

?? Глушаков отбыл из сборной России в расположение «Химок».



После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении. — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2021

После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).