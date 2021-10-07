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Роман Широков верит, что сборная России обыграет Словакию и Словению

13:52
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Почему должны быть пессимистичные ожидания? Мы играем дома, — сказал Широков «СЭ». — Нужно отталкиваться от первой игры. Исходя из нее можно будет сделать какой-то вывод. Сейчас можно гадать сколько хочешь».

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани (начало — в 21.45 по московскому времени), 11 октября — в гостях со Словенией.

«После первого матча и будет понятно, что будет дальше. Со Словакией у нас, наверное, шансов больше, потому что играем дома. Скажется ли поражение в первом круге? В футболе нет сослагательного наклонения. Это ни о чем не говорит. Даже если команда месяц назад выглядела лучше, это ничего не значит. Та же Италия три года не проигрывала, а вчера ее неплохо поразмяли», — заявил бывший футболист.

Также Широков не считает, что сборная потеряет вариативность в атаке из-за отсутствия нападающего Артема Дзюбы.

«Мне так не кажется. У нас есть точно такой же габаритный нападающий Заболотный. Отказался Дзюба и отказался. Это его проблемы. Хотелось бы верить, что мы обыграем эти команды», — добавил Широков.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры