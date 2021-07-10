Черчесов рассказал, как был расторгнут его контракт с РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» сообщил детали ухода из национальной команды.

— Отмечу, что это не увольнение в чистом виде, — сказал Черчесов. — Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время.

Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Со своей стороны еще раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева и приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет.

В четверг я уже выступил с заявлением, в котором поблагодарил футболистов, персонал сборной, РФС и многочисленных болельщиков, а также пожелал успехов штабу, который станет работать с командой после нас.

В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация.

Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице