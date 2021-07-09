Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поблагодарил Станислава Черчесова за работу на посту главного тренера национальной команды.

«Станислав Саламович, спасибо вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен вам за эти годы работы вместе с вами и вашим тренерским штабом! Благодарю за то доверие, которое вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!

Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители? Уважаю, с огромной благодарностью, ваш Джикия!» — написал Джикия в Instagram.

Вчера, 8 июля, Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.