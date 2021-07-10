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Черчесов объяснил, как происходила смена поколений в сборной России

13:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как и почему менялся состав.

— Но есть ощущение, что те, кто заменил лидеров-2018 Игнашевича, Акинфеева, Самедова, пока к такой роли не готовы? — вопрос Черчесову.

— Есть революционная ситуация — «верхи не могут, низы не хотят». Переформулирую применительно к футболу: кто-то уходит, а те, кто появляются на смену, еще не до конца способны себя раскрыть. По мановению волшебной палочки ничего не происходит — как бы ты игроку ни доверял. Должно пройти какое-то время, чтобы что-то заработало. С одной стороны, Евро — большой турнир, с другой — необходимо было осуществлять определенные назревшие перемены, чтобы еще думать о будущем. Что мы и делали.

Полная версия масштабного интервью Черчесова — на этой странице

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