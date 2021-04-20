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Черчесов получил награду от Государственной Думы РФ

11:52
Станислав Черчесов. Фото Сборная России, Twitter
Станислав Черчесов. Фото Сборная России, Twitter
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и национальная команда получили Почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу-2018», сообщает Telegram-канал сборной 20 апреля.

«Благодарю Государственную Думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать еще долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании — Евро-2020», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Соперниками сборной России по группе будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/635

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