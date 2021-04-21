Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России

Нападающий «Зенита» Малком допустил возможность выступлений за сборную России.

«Сборная России? Я — бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Впрочем, если нет такой возможности, нужно иметь план Б. Я мечтаю играть за Бразилию, как и любой бразильский спортсмен. Это моя самая большая мечта, но сначала нужно снова начать играть, забивать и выделяться, а потом думать об этом. Знаю ли я русский? Я хорошо говорю по-французски, немного говорю на испанском, но русский — сложный язык. Впрочем, на поле я понимаю некоторые выражения», — приводит Globo Esporte слова Малкома.

Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 24-летний бразилец провел 22 матча за команду из Санкт-Петербурга, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Футболист ни разу не выступал за основную сборную Бразилии, он был вызван в национальную команду один раз в октябре 2018 года, но провел товарищеские матчи с Саудовской Аравией (2:0) и Аргентиной (1:0) на скамейке запасных.