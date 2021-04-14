Черчесов высказался по поводу контрольных матчей сборной России с Польшей и Болгарией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проведении контрольных матчей с Польшей (1 июня, Вроцлав) и с Болгарией (5 июня, Москва).

«Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с «Легией». Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей. Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги наций. В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.