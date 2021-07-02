Черчесов ответил на вопрос об омоложении состава сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об омоложении состава национальной команды.

«После чемпионата мира-2018 мы думали, что у нас есть связка Кутепова и Джикии на долгие годы. Теперь у нас есть Дивеев и Евгеньев, но не знаешь, куда повернется ситуация, тем более что у ЦСКА новый тренер. Я не знаю, какого Дивеева мы получим в конце августа перед матчами в отборе к ЧМ-2022. Поэтому сложно что-то говорить наперед. Сначала относились эмоционально, сейчас уже спокойнее. Так всегда — планируешь одно, а на выходе получаешь другое.



Мы всегда публично говорили, что не трогали ребят из молодежной сборной, которые должны были пробиться на чемпионат Европы. Опыт подсказывает — когда начинаешь кого-то оттуда выдергивать, нарушается баланс, а для нас это важно. В последние годы наша молодежка не попадала на чемпионат Европы. Мы очень хотели, чтобы они туда, во-первых, попали, во-вторых — чтобы они себя там проявили, в-третьих — чтобы у них накопился опыт и они постепенно перешли к нам. До этого мы вызывали Сафонова на сбор, хотели познакомиться, а на следующий сбор дать ему сыграть, потому что было три игры, но вмешался коронавирус. «Краснодар» прислал в Турцию частный самолет и забрал Матвея у нас», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.