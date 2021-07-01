Тарасова: «Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа.

«Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идет даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много», — цитирует ТАСС Тарасову.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро неудовлетворительной, однако не нашел его вины в провале команды. Судьбу Черчесова на следующей неделе должен решить исполком РФС.