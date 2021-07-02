Черчесов рассказал о задаче сборной России в 2021 году
12:50
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал о задачах команды на конец года.
«Задача? Отобраться на ЧМ-2022. Это большой турнир», — сказал Черчесов.
Опрос
проголосовало: 259293Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю