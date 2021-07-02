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Черчесов рассказал о задаче сборной России в 2021 году

12:50
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал о задачах команды на конец года.

«Задача? Отобраться на ЧМ-2022. Это большой турнир», — сказал Черчесов.

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости