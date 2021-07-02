Черчесов рассказал о задаче сборной России в 2021 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал о задачах команды на конец года.

«Задача? Отобраться на ЧМ-2022. Это большой турнир», — сказал Черчесов.