Черчесов отреагировал на разговор Соболева с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итог разговора нападающего «Спартака» Александра Соболева с капитаном национальной команды, форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Ранее Черчесов объяснил невключение Соболева в состав на сентябрьские матчи его неулаженным конфликтом с Дзюбой. Сегодня стало известно, что спартаковец созвонился с зенитовцем и устранил недопонимание.

— Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован, — сказал Черчесов. — Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией. (Максим Алланазаров)

Сборная России проведет матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября. Первая встреча состоится в Москве, вторая — в Будапеште. После травмы форварда «Арсенала» Евгения Луценко в составе — 25 футболистов.