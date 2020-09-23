Себастьян Хольмен: «Скрестил пальцы. Надеюсь, вернусь в Москву со сборной Швеции»

Защитник сборной Швеции и голландского «Виллем II» Себастьян Хольмен, три с половиной года выступавший за «Динамо», прокомментировал «СЭ» перенос товарищеского матча с Россией в Москву. По данным «СЭ», встреча состоится на «ВЭБ Арене».

— Только узнал, что игру перенесли в Москву, — сказал Хольмен. — Будет здорово вернуться вместе со сборной, поэтому скрестил пальцы. Надеюсь, получу вызов. (Евгений Белоусов)