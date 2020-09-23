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Себастьян Хольмен: «Скрестил пальцы. Надеюсь, вернусь в Москву со сборной Швеции»

16:41
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Защитник сборной Швеции и голландского «Виллем II» Себастьян Хольмен, три с половиной года выступавший за «Динамо», прокомментировал «СЭ» перенос товарищеского матча с Россией в Москву. По данным «СЭ», встреча состоится на «ВЭБ Арене».

— Только узнал, что игру перенесли в Москву, — сказал Хольмен. — Будет здорово вернуться вместе со сборной, поэтому скрестил пальцы. Надеюсь, получу вызов. (Евгений Белоусов)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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