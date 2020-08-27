Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Соболев созвонился с Дзюбой. Стали известны подробности разговора

15:10
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Стычка Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Стычка Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Спартака» Александр Соболев переговорил по телефону с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, утверждает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По его информации, российские футболисты урегулировали разногласия, конфликт исчерпан.

«Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян.

Ранее стало известно, что 23-летний Соболев не попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между игроком красно-белых и Дзюбой возникла неприязнь.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/241

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 7904
Все опросы
Первый состав сборной России в 2020 году: что вас удивило больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
41
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир