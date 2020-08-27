Соболев созвонился с Дзюбой. Стали известны подробности разговора

Форвард «Спартака» Александр Соболев переговорил по телефону с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, утверждает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По его информации, российские футболисты урегулировали разногласия, конфликт исчерпан.

«Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян.

Ранее стало известно, что 23-летний Соболев не попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между игроком красно-белых и Дзюбой возникла неприязнь.