Сборная России поднялась на 32-ю строчку в рейтинге ФИФА
11:48
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.
Сборная России после побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) в Лиге наций поднялась с 38-го места на 32-е, что стало лучшим результатом в рейтинге среди всех команд за последнее время.
Первая тройка осталась без изменений: лидирует Бельгия, затем идет Франция, замыкает тройку Бразилия.
Обновленный рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия — 1773 очков
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6. (5) Уругвай — 1645
7. (8) Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9. Аргентина — 1623
10. Колумбия — 1622
...
32 (38). Россия — 1485