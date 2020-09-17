Сборная России поднялась на 32-ю строчку в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Сборная России после побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) в Лиге наций поднялась с 38-го места на 32-е, что стало лучшим результатом в рейтинге среди всех команд за последнее время.

Первая тройка осталась без изменений: лидирует Бельгия, затем идет Франция, замыкает тройку Бразилия.

Обновленный рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия — 1773 очков

2 (2). Франция — 1744

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6. (5) Уругвай — 1645

7. (8) Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9. Аргентина — 1623

10. Колумбия — 1622

...

32 (38). Россия — 1485