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Сегодня, 13:52

Бушманов ждет победы от сборной России в матче с Ираном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матчей сборной России против Ирана и Ирака.

«Результат всегда должен стоять во главе, жду от сборной России сегодня только победы, по-другому никак. Главное, чтобы ребята показали правильный настрой и желание победить. Иран — сильный соперник, будет непросто, но постараться выиграть точно нужно. Особенно хочется, чтобы молодежь себя здорово проявили, у них должна быть повышенная мотивация. Играть за сборную — престиж. Так было всегда», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-zhdu-ot-sbornoj-rossii-tol-ko-pobedy-v-matche-s-iranom/
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Евгений Бушманов
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