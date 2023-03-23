Кавазашвили назвал Сафонова и Селихова первыми номерами сборной России

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался на тему первого номера сборной России во вратарской линии.

«Тренерскому штабу придется поломать голову, чтобы выбрать основного вратаря. Раньше безальтернативными вариантом был Матвей Сафонов, но сейчас Саша Селихов здорово прибавил, подтянулся. Сафонов и Селихов — два первых номера сборной России. Сильнейшие российские вратари. Конкуренция между ними будет длиться долго», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.