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Сегодня, 14:09

Билялетдинов заявил, что сборная России не покажет искрометный футбол в матче с Таджикистаном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Состав сборной для того и обновлен, чтобы проверить его в игре. Посмотрим, как ребята из разных клубов будут взаимодействовать на уровне сборной. Соперник хороший — не надо смотреть на то, что он невысоко в рейтинге ФИФА. На домашнем стадионе у них будет и желание, и движение — это все равно лучше, чем двусторонняя игра. В предыдущем матче сборная не показала игры, которой от нее ожидали? Она и завтра ее не покажет. Накал все-таки не тот. И все равно давит, что мы не играем товарищеский матч с командой, условно, из топ-20 рейтинга ФИФА. Вот две причины, по которым мы не увидим искрометной игры, которой бы нам хотелось. Но все равно определенный интерес есть», — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Сборные России и Таджикистана встретятся 17 ноября. Начало — в 18.00 (мск).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/poluzaschitnik-torpedo-muhammad-sultonov-vyskazalsya-o-predstoyaschem-tovarischeskom-matche-mezhdu-sbornymi-rossii-i-tadzhikistana-1998658/
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