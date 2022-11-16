Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в комментарии «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

— У сборной России будет два товарищеских матча: против Узбекистана и Таджикистана. Одна из этих команд вам как родная.

— Да, я таджик.

— Что вы можете сказать об этом матче?

— Я считаю, будет интересный матч, большой ажиотаж в Душанбе. Все ждут этой игры. Знаю тренеров, руководство, они приглашали меня. Разговор был долгий, но есть моменты, по которым не могу поехать. А так считаю, что для Таджикистана это большой плюс для популяризации футбола. И в целом принимать такие большие матчи — круто. Думаю, будет хорошая игра. Понятно, что уровень Таджикистана чуть-чуть ниже, но на одну игру они могут настроиться.

Сборные России и Таджикистана встретятся 17 ноября. Начало — в 18.00 (мск).