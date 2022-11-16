Гаджиев считает, что задача товарищеского матча с Таджикистаном — это проверка резерва сборной России

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Таджикистана.

«Одной из задач такой игры является проверка ближайшего резерва сборной. Тем более что этот резерв сегодня, как мне кажется, реально подошел к уровню национальной команды. Жалко, что нельзя его проверить на официальном, серьезном уровне. Но и по таким матчам можно игрокам дать кое-какую оценку. И главный тренер с ними поближе познакомится в процессе подготовки к играм», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Сборная России 17 ноября в Душанбе проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Начало встречи в 18.00 мск.