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Сегодня, 14:22

Гаджиев считает, что задача товарищеского матча с Таджикистаном — это проверка резерва сборной России

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Таджикистана.

«Одной из задач такой игры является проверка ближайшего резерва сборной. Тем более что этот резерв сегодня, как мне кажется, реально подошел к уровню национальной команды. Жалко, что нельзя его проверить на официальном, серьезном уровне. Но и по таким матчам можно игрокам дать кое-какую оценку. И главный тренер с ними поближе познакомится в процессе подготовки к играм», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Сборная России 17 ноября в Душанбе проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Начало встречи в 18.00 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/16/19049455.shtml
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Гаджи Гаджиев
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