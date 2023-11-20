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Сегодня, 13:12

Ассоциация футбола Кубы купила игрокам бутсы в Волгограде перед матчем с Россией

Виктория Кравченко
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Футболисты сборной Кубы прилетели на матч со сборной России в Волгограде без необходимых бутс. Генеральный секретарь Ассоциации футбола страны Мигель Анхель Диас объяснил, что на Кубе используются бутсы с короткими шипами из-за синтетического поля.

«Купили нужные бутсы в Волгограде. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — заявил Диас «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы сыграют сегодня, 20 ноября. Начало встречи — в 19.30 мск.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1981757_Futbolistam_sbornoj_Kuby_kupili_butsy_v_Volgograde_dla_matcha_s_Rossijej
Сборная России по футболу
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