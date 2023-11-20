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Сегодня, 18:30

Россия — Куба: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

В 19.00 на «Матч ТВ» начнется бесплатная видеотрансляция игры Россия — Куба
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Кубы пройдет в Волгограде сегодня, 20 ноября. Бесплатная видеотрансляция игры начнется в 19.00 по московскому времени на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Встреча Россия — Куба пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 19.30 мск. 18 ноября стало известно, что на матч было продано 35 тысяч билетов.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Россия — Куба. Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра.

Сборная России располагается на 39-й строчке в рейтинге ФИФА (на момент октября 2023 года). Куба занимает 169-е место.

16 октября 2023 года в Анталье (Турция) команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче. В своем последнем поединке Куба уступила Гондурасу (0:4) в игре группы B Лиги наций КОНКАКАФ.

Валерий Карпин и&nbsp;Федор Чалов. Россия — Куба. Онлайн-трансляция игры сборной
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