Что нужно знать о сборной Кубы. Почему в стране футбол не популярен, а сборная играла на чемпионате мира всего раз в истории

Команда с Острова свободы — загадка.

Что вы знаете о Кубе? Что первым приходит на память, когда слышите название этого острова? Фидель Кастро и Эрнест Хемингуэй, сигары и ром, Карибское море и прекрасная природа, относительно дешевый туризм и нищета. А как же футбол? Он на Кубе давно в упадке.

Славная страничка

В это очень трудно поверить, но сборная Кубы играла в четвертьфинале чемпионата мира. Правда, дело было очень давно, в 1938 году. Кубинцам посчастливилось преодолеть убойную отборочную группу с США, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Сальвадором и Голландской Гвианой (ныне Суринам). Как команда умудрилась занять первое место в группе смерти? Очень просто — все соперники снялись с отборочного турнира из-за того, что турнир решили проводить только во Франции, хотя изначально планировалось, что он пройдет и в Южной Америке. Думали о снятии и кубинцы, но попросту не успели. Колумбия, США, Мексика и остальные управились с отзывом заявок быстрее, и сборная Кубы отправилась в путешествие через океан.

Групповых этапов на чемпионатах мира тогда не было, играли по олимпийской системе, и в 1/8 финала кубинцы героически свалили Румынию: 3:3 в первом матче, 2:1 — в переигровке. Героем двух тех встреч стал нападающий Эктор Сокорро, забивший в ворота румын три мяча. Об этом легендарном форварде мало что известно, даже дата смерти установлена весьма приблизительно. Сокорро умер в начале 80-х годов, предположительно, в Гаване, будучи совсем еще нестарым человеком.

Но вернемся во Францию 1938 года. В четвертьфинале Куба встретилась со Швецией и проиграла 0:8. Это самое крупное поражение в истории плей-офф чемпионатов мира по футболу. На этом единственный в истории страны ЧМ и завершился.

Фото Global Look Press

Команданте Сьенфуэгос

Надо сказать, что проигрывать со счетом 0:8 сборной Кубы случалось неоднократно. Правда, не в столь статусных матчах. Эта команда вообще любит проиграть крупно. Сборную США, например, кубинцы за всю историю обыграли лишь однажды, в далеком 1947 году. А вот статистика матчей против Мексики: 12 матчей, 12 поражений, общий счет 6:50. Последние шесть матчей на Золотом Кубке КОНКАКАФ Куба проиграла с общим счет 3:26. Команду Острова свободы громили даже представители совершенно несвободных островов Мартиника (3:0 в 2019-м) и Гваделупа (4:1 в 2023-м).

В отборе к чемпионату мира-2018 сборная Кубы уступила Кюрасао Патрика Клюйверта и не выбралась даже в первый групповой этап.

В чем же причина? На самом деле все логично — футбол на Кубе не популярен. Главные игровые виды спорта здесь — волейбол (особенно женский) и бейсбол. Считается, что пионером бейсбола в стране был Камило Сьенфуэгос — герой Кубинской революции, близкий соратник братьев Кастро и Эрнесто Че Гевары. Есть даже легенда, что именно Сьенфуэгос в свое время «подсадил» Фиделя на бейсбол. Когда будущие творцы революции еще были только амбициозными студентами, жившими в Нью-Йорке и строившими планы по свержению диктатора Фульхенсио Батисты, будущий команданте Сьенфуэгос сводил будущих команданте Фиделя и Рауля Кастро на матч «Янки», и братья навеки полюбили бейсбол. Да так, что фанат «Росарио Сентраль» Че со своим футболом мог отдыхать.

Это, конечно, не более чем легенда. Сьенфуэгос действительно обожал бейсбол и собирался развивать его на Кубе. И, наверное, развил бы, если б не погиб в авиакатастрофе через несколько месяцев после победы дела революции. Просто игру эту Сьенфуэгос полюбил не в США, а на Кубе, где в бейсбол играли с XIX века, да так играли, что испанский генерал-губернатор Франсиско де Лерсунде в 1868 году назвал бейсбол «антииспанским делом» и строго-настрого играть в него запретил.

Бейсбол был на Кубе спортом номер один задолго до рождения Сьенфуэгоса. А с приходом к власти братьев Кастро изменилось только одно: кубинских бейсболистов перестали отпускать играть в США. Сначала совсем, потом немного смягчили правила. В итоге сборная Кубы — 25-кратный обладатель бейсбольного Кубка мира. Если же брать Олимпийские игры, то из шести турниров кубинцы выиграли три, а еще с двух вернулись с серебром, что на родине расценивалось как настоящий позор.

Онель Эрнандес. Фото Global Look Press

Без футбольных звезд

Дала ли Куба миру хотя бы одну футбольную звезду? Нет. Из тех, кто играл за сборную в последнее время, самая заметная фигура, пожалуй, Онель Эрнандес — атакующий полузащитник «Норвича». С Онелем, правда, особая история: когда ему было шесть, его родители переехали с Кубы в Германию, и парень учился играть в футбол в школе «Арминии». В остальном же, когда смотришь список кубинских сборников, открываешь названия новых для себя футбольных клубов. В какой-то момент глаз мой возрадовался, увидев в перечне клубов, представленных игроками сборной Кубы, знакомое название «Реал Сосьедад». «Неужели одноклубник Захаряна?!» — успел восхититься я, но уже через секунду понял, что данный «Реал Сосьедад» — вовсе не участник Лиги чемпионов, а середнячок чемпионата Гондураса.

Игроков из Европы в сборной Кубы очень мало. До недавнего времени в команду вызывался Хоэль Апестегия. Почти сорокалетний форвард много играл в низших испанских дивизионах, Молдавии, Албании и в конце концов осел в Сан-Марино, став двукратным чемпионом этой страны в составе клуба «Тре Фьори».

Главным талантом сборной Кубы считается полузащитник Ромарио Торрес. В семнадцать лет он обратил на себя внимание скаутов уругвайского «Насьоналя». Сейчас паренек играет в Монтевидео, в сборной Кубы он уже твердый игрок основы. В общем, из парня может выйти толк.

Тренер

Его зовут Юниелис Кастильо — и это более или менее все, что о нем известно. Работал с молодежкой, а в нынешнем году получил повышение и стал тренером главной сборной. Уже в марте стартует отбор к чемпионату мира-2026, и так как Мексики, Канады и США в нем не будет, то шансы более скромных представителей КОНКАКАФ пробиться на турнир возрастают. Кастильо готовит сборную Кубы именно к отборочному турниру. Играет, судя по всему, строго от обороны. В Лиге наций КОНКАКАФ сборная под его руководством набрала в четырех матчах пять очков. При этом тренер не брезговал выпускать на поле по семь обороняющихся игроков. В последней игре это не помогло — Куба проиграла Гондурасу со счетом 0:4. Ей, впрочем, не привыкать.