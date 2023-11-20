Масалитин оценил роль полузащитника «Монако» Головина в игре сборной России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин перед товарищеским матчем сборных России и Кубы оценил влияние полузащитника Александра Головина на действия российской команды.

«Многое зависит от того, будет ли играть Головин. Если он выйдет на поле, то это будет другой, более комбинационный футбол. С острыми проникающими передачами и дальними ударами от самого Александра. То, что мы привыкли видеть в его исполнении в «Монако». Вот на это хотелось бы посмотреть», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.