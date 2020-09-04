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Антон Шунин: «Волнение всегда присутствует»

00:15
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Голкипер сборной России Антон Шунин остался доволен своей игрой в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

— Было непросто. После большой паузы все собрались, было всего несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к серьезному матчу, — сказал Шунин в эфире «Матч ТВ». — В первом тайме ушло время, чтобы сыграться. Во второй половине многое получилось. Как задумывали играть, те мысли многие воплотились.

Я узнал сегодня о том, что выхожу в старте. После тренировки ко мне подошел Стауче и сказал, чтобы я готовился, чтобы получил удовольствие от матча.

Волнение? Оно всегда присутствует. Когда его нет, то ничего хорошего выходит. Хотелось показать хорошую игру.

Старался подсказывать защитникам. Мне было комфортно. Самое главное, что добились результата.

Россия — Сербия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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