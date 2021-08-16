Алексей Спиридонов: «Дзюба? Да пошел он!»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие в составе сборной России Артема Дзюбы.

«Поддерживаю Карпина! Дзюба пошел в ****!» — сказал Спиридонов «СЭ»

В четырех турах текущего сезона РПЛ форвард «Зенита» провел только один полный матч.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.