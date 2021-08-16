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Алексей Спиридонов: «Дзюба? Да пошел он!»

16:22
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Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие в составе сборной России Артема Дзюбы.

«Поддерживаю Карпина! Дзюба пошел в ****!» — сказал Спиридонов «СЭ»

В четырех турах текущего сезона РПЛ форвард «Зенита» провел только один полный матч.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры