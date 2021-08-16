Валерий Газзаев: «Сочетание опыта и молодости в составе сборной России должно принести результат»

Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

«В этот состав вызвали много опытных и молодых футболистов, — сказал Газзаев «СЭ». — Мне кажется, это правильно. Вызов молодежи в сборную абсолютно оправдан. Теперь из этого расширенного состава необходимо выбрать игроков. Выбор, конечно, не большой, но сочетание опыта и молодости должно принести результат. Отсутствие Дзюбы в сборной? Это исключительно прерогатива главного тренера. Он делает так, как видит. Именно главный тренер отвечает за результат и за подбор игроков. Поэтому мы должны уважать его мнение. А у нас что есть возможность пригласить Месси с Роналду? Если бы главный тренер мог, он бы пригласил».

Бывший главный тренер сборной России также оценил вратарскую заявку национальной команды на сентябрьские матчи.

«Мне нравится Илья Лантратов. В прошлом сезоне и сейчас он показывает хорошую игру. Молодой и талантливый вратарь. В этой сборной его нет, и тут ничего не поделаешь», — добавил Газзаев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.