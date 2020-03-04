Александр Дюков: «Новый контракт с Черчесовым подпишем в марте»

Президент РФС Александр Дюков — о новом соглашении с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Согласован ли новый контракт со Станиславом Черчесовым?

— Обсуждалась только подготовка национальной сборной к Евро. В ближайшее время досогласуем и в марте планируем подписать новый контракт с главным тренером. (Евгений Белоусов)

Действующий контракт с 56-летним специалистом был подписан по схеме «2+2».

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под руководством специалиста сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, где проиграла сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.).

На Евро-2020 Россия сыграет в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.