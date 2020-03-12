РФС на своем официальном сайте опубликовал детали нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Обновленное соглашение вступает в силу с 13 марта 2020 года и действует до 30 декабря 2022 года включительно.

При этом контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления — выхода из группы — национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года.

Соглашение было одобрено и попечительским советом РФС.

Станислав Черчесов будет готовить команду к финальному турниру чемпионата Европы-2020, играм группового этапа Лиги наций-2020/21, а также квалификации чемпионата мира 2022 года.

Черчесов прокомментировал подписание нового контракта со сборной России