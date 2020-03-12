Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Главный тренер Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года.
— Наш тренерский штаб рад продолжить работу в сборной России. На повестке дня стоит подготовка к чемпионату Европы. Уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией, — приводит пресс-служба национальной команды слова Черчесова.
Черчесов прокомментировал подписание нового контракта со сборной России
Предыдущий контракт с тренером был подписан по схеме «2+2» до лета 2022 года. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, где проиграла сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.).
На Евро-2020 Россия сыграет в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.
??? Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.— Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020
Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ