Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

18:51
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года.

— Наш тренерский штаб рад продолжить работу в сборной России. На повестке дня стоит подготовка к чемпионату Европы. Уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией, — приводит пресс-служба национальной команды слова Черчесова.

Черчесов прокомментировал подписание нового контракта со сборной России

Предыдущий контракт с тренером был подписан по схеме «2+2» до лета 2022 года. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, где проиграла сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.).

На Евро-2020 Россия сыграет в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2020 — против Швеции и Молдавии




Прямой эфир
Прямой эфир