Календарь матчей сборной России в Лиге наций

Опубликован календарь матчей сборной России в дивизионе В Лиги наций. Соперниками россиян по группе В3 станут сборные Турции, Сербии и Венгрии.

Лига наций

Дивизион В

Группа B3

Календарь матчей сборной России

1-й тур

3 сентября. Россия — Сербия. 21.45 мск

2-й тур.

6 сентября. Венгрия — Россия. 19.00 мск

3-й тур.

9 октября. Россия — Турция. 21.45 мск

4-й тур.

12 октября. Россия — Венгрия. 21.45 мск

5-й тур.

14 ноября. Турция — Россия. 20.00 мск.

6-й тур.

17 ноября. Сербия — Россия. 22.45 мск.

1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября. Победитель группы получит путевку в элитный дивизион в следующем розыгрыше Лиги наций. Кроме того, две лучшие команды в Лиге наций среди сборных, не пробившихся на ЧМ-2022 или в плей-офф через основной отбор, смогут участвовать в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.