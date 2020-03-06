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Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций на «Пушкаш-Арене»

12:57
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Матч Лиги наций между сборными России и Венгрией пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена», сообщили ТАСС в пресс-службе венгерской федерации футбола.

Встреча пройдет 6 сентября.

Россия в Лиге наций будет выступать в группе 3 дивизиона B. Помимо Венгрии, соперниками россиян стали Сербия и Турция. Турнир для россиян стартует 3 сентября матчем против сербов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7915965

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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