Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций на «Пушкаш-Арене»
12:57
Матч Лиги наций между сборными России и Венгрией пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена», сообщили ТАСС в пресс-службе венгерской федерации футбола.
Встреча пройдет 6 сентября.
Россия в Лиге наций будет выступать в группе 3 дивизиона B. Помимо Венгрии, соперниками россиян стали Сербия и Турция. Турнир для россиян стартует 3 сентября матчем против сербов.
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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка