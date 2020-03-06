Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций на «Пушкаш-Арене»

Матч Лиги наций между сборными России и Венгрией пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена», сообщили ТАСС в пресс-службе венгерской федерации футбола.

Встреча пройдет 6 сентября.

Россия в Лиге наций будет выступать в группе 3 дивизиона B. Помимо Венгрии, соперниками россиян стали Сербия и Турция. Турнир для россиян стартует 3 сентября матчем против сербов.