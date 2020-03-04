Станислав Черчесов: «Новый контракт не обсуждали, только подготовку к Евро»
16:35
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал краткий комментарий после заседания правления РФС.
— Новый контракт не обсуждали, — заявил Черчесов. — Только подготовку к Евро. (Евгений Белоусов)
На чемпионате Европы-2020 Россия попала в группу B, где сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.
Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка