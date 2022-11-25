Алаев — о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию: «Данный вопрос на исполкоме даже не обсуждался»

Вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что вопрос о переходе организации из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола не обсуждался.

— Слухи о переходе в Азию муссируются и муссируются. Какие у нас отношения с Азией, с ситуацией по выходу из УЕФА?

— Вопрос не по адресу, я не руководитель РФС, — ответил Алаев.

— Вы вице-президент РФС.

— Хорошо, что напомнили. Но сколько этих вице-президентов? Смотрите, я исхожу из того, что мы — члены УЕФА. Мы отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА и все остальные программы выполняются, даже платежи осуществляются. Ситуация, как принято сейчас говорить, динамически развивается. Я скажу сейчас за себя, но не как вице-президент РФС, а как болельщик: мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе, чтобы мы играли в Лиге чемпионов, Европы, конференций, юноши выступали на чемпионате Европы, отбирались на чемпионат мира через отборочные чемпионата Европы. Мне бы этого хотелось, но это я говорю, как болельщик, как любитель спорта. К сожалению, вмешалась политика.

Как будет развиваться ситуация и к чему она приведет, вернемся ли мы в Европу или нет, не знает, наверно, никто. Понятно, что со спортивной точки зрения, Азия менее привлекательна — и финансово, и спортивно, но, возможно, вопрос когда-то встанет по-другому. Либо отбираться условно через Африку-Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверно, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа — номер один в футболе, хотелось бы остаться там.

Скажу уже как чиновник, потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. То есть, если где-то вышла какая-то информация, я как член бюро исполкома говорю: данный вопрос даже не обсуждался. Но учитывая мой десятилетний опыт работы, я знаю, как это происходит. Это цепочка действий на протяжении больше года. Пока это все разговоры и слухи.

В данный момент сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.