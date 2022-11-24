В Госдуме допустили появление новых натурализованных футболистов в сборной России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал натурализацию в сборной России по футболу.

«Лично я не против натурализации спортсменов. Тем более в командных видах спорта. Особенно если это приносит успех. Это нормальная практика во всем мире. Пример сборной Швейцарии, пожалуй, самый свежий. Но вообще к подобному «приему» обращаются многие страны: Катар, Саудовская Аравия, США. У нас тоже были такие спортсмены: Марио Фернандес, Маринато Гильерме — бразильцы, выступавшие за Россию. В этом ничего страшного нет. Во многих видах спорта так происходит. Но это не должно пойти в ущерб развитию наших национальных школ. Потому что наши спортсмены должны иметь возможность попадать в национальную команду. Это их задача и стимул. Нам нужно обеспечивать эту возможность.

Гораздо больших результатов принесет бывший иностранец, играющий под флагом страны, чем провальное выступление своей команды из воспитанников собственных клубов. У иностранцев зачастую больше мотивации проявить себя в новой сборной, чем у своих же», — сказал Свищев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо занимаются оформлением российского гражданства.