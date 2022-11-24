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Сегодня, 17:30

В Госдуме допустили появление новых натурализованных футболистов в сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал натурализацию в сборной России по футболу.

«Лично я не против натурализации спортсменов. Тем более в командных видах спорта. Особенно если это приносит успех. Это нормальная практика во всем мире. Пример сборной Швейцарии, пожалуй, самый свежий. Но вообще к подобному «приему» обращаются многие страны: Катар, Саудовская Аравия, США. У нас тоже были такие спортсмены: Марио Фернандес, Маринато Гильерме — бразильцы, выступавшие за Россию. В этом ничего страшного нет. Во многих видах спорта так происходит. Но это не должно пойти в ущерб развитию наших национальных школ. Потому что наши спортсмены должны иметь возможность попадать в национальную команду. Это их задача и стимул. Нам нужно обеспечивать эту возможность.

Гораздо больших результатов принесет бывший иностранец, играющий под флагом страны, чем провальное выступление своей команды из воспитанников собственных клубов. У иностранцев зачастую больше мотивации проявить себя в новой сборной, чем у своих же», — сказал Свищев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо занимаются оформлением российского гражданства.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-gosdume-dopustili-naturalizatsiyu-v-sbornoy-rossii-po-futbolu-po-primeru-shveytsarii-i-ssha-1422071/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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24%

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Обе забьют - да

18%

1.90
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Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная России по футболу
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