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Сегодня, 19:17

Алаев заявил, что переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном были такие же сложные, как с Аргентиной и Бразилией

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент РФС Александр Алаев рассказал, как шли переговоры по проведению товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Были ли другие варианты кроме Таджикистана и Узбекистана?

— Сейчас уже нет смысла говорить. Не так много, но были.

— Есть мнение, что если нет нормальных соперников, то не стоит и играть. Что будет в марте?

Я с этим не согласен. Будет неправильно, если я буду озвучивать планы на март. Как болельщик, я считаю, что такие матчи нужны на 100 процентов. Я в этом уверен. Даже невзрачные игры, которые хочется поскорее забыть, нужны. Я всем привожу в пример, что сборная — это не полуфабрикат. Убрать сборную в морозилку и ждать, когда нас вернут на соревнования, нельзя. А когда это случится, никто не знает. Сборная должна жить. Это особый микроорганизм. Сейчас договориться с Таджикистаном и Узбекистаном — это все равно, что договориться с Бразилией и Аргентиной пару лет назад. Это очень сложная история. Коммерчески, организационно, политически. Но матчи эти нужны. Потерянные два часа? Мне тоже не понравилось. Но я понимаю, что делает Карпин. Он строит новую команду. Сколько новичков попробовал Карпин? 19! Понятно, что хочется яркой игры и результата. Не все получилось. Но я понимаю, что делает Карпин.

Сборная России сыграла против Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана — 20 ноября в Ташкенте. Оба матча завершились со счетом 0:0.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Алаев
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